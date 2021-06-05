Ученые нашли на дне Галилейского моря удивительный рукотворный объект 5.06.2021, 17:46

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Возраст находки составляет 4000 лет.

В Израиле на дне озера Кинерет, известного также как Галилейское море, учеными зафиксирован идеальный гигантский шар, возрастом около 4000 лет и диаметром примерно 50 метров. На данный момент доподлинно не известно, кто и зачем его создал. Есть несколько версий, однако недавно Шмуэль Марко, геофизик из университета Тель-Авива и Майкл Фрейкман, археолог из Университета Ариэля, предложили новую гипотезу, в которую идеально вписываются все странности, окружающие данный объект. Об их расследовании пишет The Jerusalem Post (перевод — lenta.ua).

С помощью гидролокатора и анализа придонных отложений ученые доподлинно установили, что гигантский шар лежит на глубине около 12 метров, его диаметр 50 метров, возраст 4000 лет. Создан он был из гигантских обломков базальта, размером не менее метра каждый.

Прежде существовала гипотеза, что этот шар является библейским колодцем Мириам, сестры пророка Моисея. Согласно такой версии, этот объект мог являться легендарным неубывающим источником воды, который помог евреям выжить в пустыне в течении их сорокалетних скитаний.

Теперь же исследователи предложили другую, куда более смелую теорию. Они предположили, что гигантский шар – свидетельство правдивости мифа об Акхате. Согласно ему, царю, что молился о ребенке, был дарован сын, нареченный Акхатом. Он стал прославленным охотником, обладая магическим луком – даром богов. Одна из богинь позавидовала его успеху и убила его. Безутешный отец долго искал сына, нашел его и похоронил.

В древней легенде, написанной на языке угаритов, идет речь о поисках тела Акхата в двух морях. Одно море было точно идентифицировано как Средиземное. Под описание второго подходит озеро Кинерет – Галилейское море. По мнению специалистов, подробно изучавших легенду, круглый шар из базальта и есть место погребения Акхата. В то время, о котором идет речь в легенде – здесь могла быть суша. Поскольку сам текст легенды появился только спустя несколько веков после описываемых в ней событий.

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