Как белорусских туристов вывозят с заграничных курортов обходными путями 5.06.2021, 18:37

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Об этом рассказали в одной из барановичских турфирм.

После того, как европейские страны закрыли свое воздушное пространство для наших самолетов, белорусских туристов, успевших улететь на отдых, пришлось вывозить с заграничных курортов обходными путями. Были ли среди них жители Барановичей и что будет с туристами, которые оплатили отдых в Европе, но не успели туда слетать, выяснила intex-press.by.

Из-за скандала с захватом самолета Ryanair в Минске многие страны поспешили прекратить авиасообщение с нашей страной. Белорусским туристам, которые успели улететь прямыми чартерами на отдых в те же Албанию и Черногорию, пришлось возвращаться домой специальными эвакуационными рейсами «в обход закрытых территорий».

В числе тех, у кого возникли сложности с возвращением на родину, оказались и жители Барановичей.

– Нашей компании пришлось организовать возвращение двух туристов из Албании. Их отпуск продлился на 2 дня дольше, чем планировалось, но все дополнительные расходы за проживание мы взяли на себя, 4 июня туристы вернулись в Барановичи, – рассказали в одной из барановичских турфирм.

Правда, отмечают сотрудники агентств, белорусов, которые успели улететь на отдых до закрытия воздушного пространства, было немного, ведь сезон только начался.

Куда больше тех, кто просто купил путевки на европейские курорты и только намеревался туда отправиться. Таким туристам, говорят в турфирмах, предлагают два варианта: вернуть деньги или сменить направление. Люди, в основном, выбирают второй вариант.

– Те, кто уже оплатил путевки, чаще всего не отказываются от отдыха, а просто меняют направление на Турцию, Египет или Грузию, – рассказала сотрудница одного из агентств.

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