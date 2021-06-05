«Забронировал тур в марте, а за неделю до вылета прилетает доплата еще $180» 4 5.06.2021, 19:17

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Фото: tut.by

Как теперь летают в Египет и Турцию белорусы из-за закрытого неба и вынужденных облетов.

Когда соседние страны и Европа закрыли для белорусских самолетов свое воздушное пространство, для наших туристов остались открытыми лишь два направления популярного отдыха — Турция и Египет. А раз приходится делать круг в воздухе, чтобы облететь закрытое небо, для пассажиров подняли цены на полеты. Как оказалось, это касается и рейсов, которые бронировали еще зимой, пишет gomel.today.

Гомельские турагентства 1 июня получили от туроператоров письмо, в котором говорилось, что «Белавиа» из-за изменения маршрута увеличивает стоимость турпродукта на 45 долларов с человека на билеты в Египет и 40 евро — в Турцию. А значит, срочно нужно собрать с клиентов, которые летят со 2 июня, доплату. Сроки оказались очень короткие: фактически до середины дня с тех, у кого вылет 2-3 июня, для остальных — до завтра. Иначе заявки аннулируют и выставят штраф.

У руководительницы гомельского турагентства Muscle.Travel Натальи Колесниковой это письмо вызвало недовольство. В компании на начало первого летнего месяца было уже немало забронированных туров, а значит, нужно было обзванивать людей и предупреждать, что им придется срочно искать деньги, причем немаленькие.

— Нам выкручивали руки и заставляли доплатить за всех туристов. Они написали — в связи с изменением маршрута. Но маршрут для туристов не поменялся: как был, например, Гомель — Хургада, так и остался Гомель — Хургада. А путь следования не оговорен. Если вы заказываете такси с Советской на ул. Ченгарской дивизии и вам выдает 2,5 рубля, вам все равно, как поедет водитель — хоть через Новобелицу, у вас согласован тариф. Основания для увеличения стоимости нет, набор услуг и маршрут остались теми же. Почему поменяли стоимость билетов, которые были куплены еще в январе — феврале и оплачены на 100%? — возмущается девушка.

Через пару часов после сообщения от турагентов появилось официальное заявление «Белавиа», в котором отмечалось, что с 3-го июня поднимается топливный сбор на все рейсы в Турцию и Египет. Наталья поясняет: это касается всех туров, независимо от того, когда их покупали.

— Если сначала писали про увеличение стоимости турпродукта, то потом обыграли это как топливный сбор, который попадает под действующее законодательство. Нашли лазейку, и мы сказать уже ничего не можем.

Недовольства со стороны клиентов в этой ситуации не избежать, как ни называй это повышение цен.

— Люди возмущались, пока не вышло заявление «Белавиа». Туристы не понимали, за что должны платить больше. Одно дело доплачивать по новым рейсам из-за этих обстоятельств, и совсем другое — когда на 100% оплачен тур, ты забронировал его в марте, а тебе $180 прилетает просто так за неделю до вылета. Я считаю, что было бы правильно не увеличивать стоимость уже забронированных билетов: и так из Беларуси лететь дороже, чем из Киева или Москвы. А по новым заявкам люди бы понимали, на что идут.

Девушка сразу написала претензионные письма туроператорам, те пошли навстречу: разрешили или аннулировать заявку без штрафа, или перебронировать на другую дату, или заменить отель.

— Несколько клиентов, к примеру, поменяли вылет с конца июня на конец августа, чтобы «влезть» в свою сумму. Кому-то выбрали отель подешевле. Остальные согласились, потому что вариантов нет — сегодня доступны только два направления отдыха, Турция и Египет. А если сравнивать стоимость на раннем бронировании (например, покупали в марте), и те предложения, что есть онлайн сейчас, — разница доходит до тысячи долларов. Все потому, что начался сезон, а еще с 5 мая Египет открылся для России. К тому же тех, кто собирался в Черногорию, Тунис или Грецию и теперь туда не может вылететь, мы массово «пересаживаем», опять же, на Турцию и Египет. Мест почти не остается, поэтому цены значительно выросли. Например, на четверых тур стоил 2 270$ в конце марта, сегодня он стоит 3 800$. Цены выросли.

Наталья говорит, гомельчане в том числе соглашаются на доплаты, потому что сегодня вариантов больше нет — или остаешься без отпуска, или идешь на этих условия и доплачиваешь топливный сбор. Ведь для белорусов прямые вылеты остались лишь в сторону Египта и Турции.

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