Власти Греции запретили полеты в страну белорусских авиакомпаний 5.06.2021, 20:01

Греческие самолеты будут избегать белорусского воздушного пространства.

Власти Греции запретили полеты в страну белорусских авиакомпаний. А также приказали избегать греческим самолетам белорусского воздушного пространства, пишет tut.by.

Управление гражданской авиации Греции выпустило в субботу извещение, в котором сообщается о запрете до 5 июля на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции, посадку в аэропортах Греции, и указании греческим авиакомпаниям избегать полетов в район полетной информации Минска.

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