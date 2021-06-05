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Власти Греции запретили полеты в страну белорусских авиакомпаний

  • 5.06.2021, 20:01
Власти Греции запретили полеты в страну белорусских авиакомпаний

Греческие самолеты будут избегать белорусского воздушного пространства.

Власти Греции запретили полеты в страну белорусских авиакомпаний. А также приказали избегать греческим самолетам белорусского воздушного пространства, пишет tut.by.

Управление гражданской авиации Греции выпустило в субботу извещение, в котором сообщается о запрете до 5 июля на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции, посадку в аэропортах Греции, и указании греческим авиакомпаниям избегать полетов в район полетной информации Минска.

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