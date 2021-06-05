Самое убыточное предприятие Гомеля закупает игровые ноутбуки на огромную сумму 15 5.06.2021, 20:14

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Иллюстрационное фото

Примечательно, что задолженность предприятия составляет уже более 1,7 миллиарда рублей.

ОАО «Гомсельмаш» проводит закупку ноутбуков через сайт icetrade.by. На закупку 11 ноутбуков планируется потратить 49 590 BYN собственных средств. Объяснение столь высокой стоимости ноутбуков в тендерной документации, пишет «Флагшток»

Гомсельмашу требуется десять 17-дюймовых ноутбуков с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650, процессором Intel Core i5 11300H GHz с оперативной памятью 8 Гб и одного 17-дюймового ноутбука с такой же видеокартой, процессором Intel Core i7 11370H 3.3 GHz и оперативной памятью 16 Гб.

Производитель данной видеокарты NVIDIA относит ее к игровым. Видеокарта обеспечивает «революционные графические возможности. Это мощная платформа для самых популярных игр, которая обеспечивает еще более высокую скорость в игровых новинках». В рейтинге NVIDIA GeForce GTX 1650 находится на 15 месте.

Кроме того, на всех ноутбуках должна быть установлена 64-битная русифицированная лицензионная Windows 10 ProOEM. Гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев.

По итогам 2020 года Гомсельмаш оказался самым убыточным предприятием Гомельской области. Убытки предприятия стали для Гомельской области рекордными со времени проведения в Беларуси деноминации. Общий размер задолженности составляет уже более 1,7 млрд рублей, что на 340 млн рублей больше стоимости имущества предприятия.

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