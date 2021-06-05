закрыть
5 июня 2021, суббота, 22:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Идущий «лунной походкой» слон стал звездой Сети

  • 5.06.2021, 20:28
  • 4,518
Идущий «лунной походкой» слон стал звездой Сети

Животное удивило туристов.

Кажется, этот слон, живущий в Национальном парке Крюгера (ЮАР), возомнил себя «королём поп-музыки» и решил подражать Майклу Джексону, пишет сайт 120.su.

Турист Пол Чарнли запечатлел на видео целое стадо крупных животных, которые переходили дорогу. Но один молодой слон в какой-то момент расшалился и разыгрался — он пошёл задом наперёд.

Вот тут-то очевидцам на ум и пришло сравнение с культовым певцом, ведь манера ходьбы четвероногого чудака на заднем плане сильно напомнила им фирменную «лунную походку».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович