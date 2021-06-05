Идущий «лунной походкой» слон стал звездой Сети 5.06.2021, 20:28

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Животное удивило туристов.

Кажется, этот слон, живущий в Национальном парке Крюгера (ЮАР), возомнил себя «королём поп-музыки» и решил подражать Майклу Джексону, пишет сайт 120.su.

Турист Пол Чарнли запечатлел на видео целое стадо крупных животных, которые переходили дорогу. Но один молодой слон в какой-то момент расшалился и разыгрался — он пошёл задом наперёд.

Вот тут-то очевидцам на ум и пришло сравнение с культовым певцом, ведь манера ходьбы четвероногого чудака на заднем плане сильно напомнила им фирменную «лунную походку».

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