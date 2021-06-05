Финляндия вышла в финал ЧМ-2021 по хоккею в Риге 5.06.2021, 20:59

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Финальная встреча между командами Финляндии и Канады состоится 6 июня.

Финляндия победила Германию и вышла в финал ЧМ-2021 в Риге, пишет pressball.by.

Финляндия — Германия — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Пакаринен (Лунделль, Каски, 13.50). 2:0 — Бьорнинен (Анттила, 18.55). 2:1 — Плахта (Зайдер, 31.03-бол.).

Ранее сборная Канады в первом полуфинале со счетом 4:2 обыграла команду США. Финальная встреча между командами Финляндии и Канады состоится 6 июня и начнется в 20.15.

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