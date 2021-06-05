Эксперт: Подъем курса доллара продолжится 2 5.06.2021, 21:12

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Прогноз курса белорусского рубля на следующую неделю.

Подъем курса доллара на БВФБ, вероятно, продолжится, хотя в понедельник 7 июня он может снизиться на доли процента. Но затем доллар начнет дорожать, и по итогам недели его курс выйдет в небольшой плюс, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе увеличился, как и прогнозировалось, но не так значительно: только на 0,2% – до 2,5388 рубля за доллар 4 июня.

А средневзвешенный курс евро даже опустился на 0,4% и составил 3,076 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля за неделю поднялся на 0,6% – до 3,4666 белорусского рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась всего на 0,3%, а объем торгов вырос до 499,5 млн. рублей с 465,6 млн. рублей на предыдущей неделе.

Западные страны готовят новые санкции. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о рассмотрении Евросоюзом вопроса о прекращении транзита российского газа через Беларусь и санкциях в отношении Беларуськалия.

Hовые санкции могут оказаться неприятными для РБ, в связи с чем нельзя исключить увеличения давления на курс белорусского рубля. К тому же, Мозырьский НПЗ в июне проводит капитальный ремонт, поэтому экспорт нефти из РБ сократится. Правда, может снизиться и импорт в связи с мерами по ограничению покупки ряда товаров из ЕС и Украины, введенных в Беларуси.

Таким образом, можно ожидать, что на текущей неделе стоимость валютной корзины вырастет, но ненамного, примерно на 0,5%. Если, конечно, не произойдет еще что-то экстраординарное.

Европейская валюта на прошедшей неделе ослабела по отношению к доллару, что было вызвано увеличением занятости в США. По данным ADP National Employment Report, количество рабочих мест в частном секторе экономики США выросло больше ожиданий: на 978 тыс. Правда, по данным Министерства труда США, рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора экономики в мае стало больше на 559 тыс., что оказалось хуже ожиданий. Тем не менее, данные неплохие.

10 июня состоится заседание Европейского Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос о продолжении программы помощи банка экономике региона. В еврозоне инфляция также растет, хотя и не так значительно, как в США. А именно, в мае она составила 2%. Но в ЕЦБ, как и в ФРС, считают увеличение инфляции временным явлением и рассчитывают на ее снижение без каких-либо специальных мер. Поэтому эксперты считают, что Европейский Центробанк не станет ни менять свою политику, ни делать каких-либо неожиданных заявлений.

В связи с этим можно ожидать, что курс евро на рынке форекс останется примерно на текущем уровне, то есть его изменение за неделю окажется близким к нулю.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то можно ожидать, что курс доллара на БВФБ вырастет, но немного: на 0-0,5%. Препятствовать его росту будет ослабление американской валюты по отношению к российскому рублю.

Прогноз на понедельник 7 июня

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы 4 июня доллар подешевел примерно на 0,6% и достиг 72,795 рубля за доллар.

В то же время курс евро на рынке форекс вырос примерно на 0,5% и достиг 1,2167 доллара.

Таким образом, можно ожидать, что на открытии торгов валютами в понедельник 7 июня курс доллара снизится на доли процента.

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