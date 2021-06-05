Путин нервничает перед встречей с Байденом 8 5.06.2021, 21:18

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Он заявил, что у России «нет разногласий с США».

Российский президент Путин в пятницу рассказал о том, чего он лично ожидает от предстоящего саммита с президентом США Джо Байденом, обвинив Вашингтон в попытке «сдерживать развитие» России, а также назвал реакцию властей США на вторжение сторонников Дональда Трампа в Капитолий примером «двойных стандартов», применяемых Западом в отношении Москвы, передает «Голос Америки».

Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что на саммите с Байденом, который пройдет 16 июня в Женеве, он собирается обсудить контроль над вооружениями, глобальные конфликты, пандемию коронавируса и изменение климата.

«Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования наших отношений (с Соединенными Штатами). Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне», - заявил Путин.

«У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие: они хотят сдерживать наше развитие и говорят об этом публично. Все остальное – производная от этой позиции: и ограничения в сфере экономики, и попытка влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России», - добавил российский президент.

Он выразил надежду, что встреча с Байденом поможет ослабить напряженность в отношениях с Вашингтоном.

Американо-российские отношения находятся в наихудшем состоянии со времен «холодной войны» из-за аннексии Москвой Крымского полуострова в 2014 году, обвинений во вмешательстве России в выборы в США и других западных странах и в связи с множеством кибератак, которые, по утверждениям властей США, имеют российское происхождение.

Путин повторил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, и раскритиковал реакцию Вашингтона на события 6 января 2021 года, когда сотни сторонников тогда еще действующего президента Трампа ворвались в здание Капитолия, где в тот момент законодатели собирались официально подтвердить победу Байдена на выборах.

Во время последовавшей видеоконференции с руководителями крупнейших международных информагентств, Путин заявил, что он не ожидает от саммита с Байденом «прорывных результатов».

По его словам, у США и России есть общие интересы, «несмотря на определенные разногласия... Эти разногласия не являются результатом действий России».

В ответ на вопрос президента и исполнительного директора «Ассошиэйтед Пресс» Гэри Прюитта, Путин вновь раскритиковал США, возложив ответственность за ухудшение отношений на Вашингтон».

«Мы не делаем первыми шаги (в отношениях с США). Я говорю о шагах, которые ухудшили наши отношения», — пояснил он. Российский президент заявил, что в санкционной войне первый шаг всегда делали США, вводя ограничения в отношении России «без всяких на то оснований, просто потому что наша страна существует».

Он также раскритиковал Соединенные Штаты за «чрезмерную самоуверенность» и провел параллель с Советским Союзом.

«Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза, в чем проблема империй. Они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи, — сказал Путин, - Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И США уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», - заявил Путин.

«Президент Байден очень опытный человек. Он всю жизнь в политике. Надеюсь, он человек очень взвешенный и аккуратный, и очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе», - добавил российский лидер.

Он также нашел время на то, чтобы высмеять обвинения в том, что российские хакеры стоят за кибератаками на трубопровод Colonial и заводы мясопроизводителя JBS. Обвинения в адрес России омрачили атмосферу перед саммитом.

«Я надеюсь..., что те люди, которые умеют думать, они видят на самом деле, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет, - заявили Путин, - Я слышал про какой-то мясокомбинат. Ну, чушь какая-то, просто смешно. Трубопровод – тоже нелепо».

Путин заявил, что «американские спецслужбы должны найти вымогателя. Деньги вымогать из какой-то компании? Тем более, мы не занимаемся какой-то там курятиной или говядиной. Просто смешно».

Российский лидер предположил, что некие силы пытаются спровоцировать «новые конфликты перед нашей встречей с Байденом», отметив, что некоторые американские эксперты сомневаются в причастности России к обеим атакам. По его словам, это означает, что среди американского общества, в СМИ и в политических кругах есть люди, желающие найти пути восстановления американо-российских отношений.

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