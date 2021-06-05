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Жители деревень Могилевской области шокированы ремонтом местных дорог

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  • 5.06.2021, 21:40
  • 2,772
Жители деревень Могилевской области шокированы ремонтом местных дорог

Это так теперь ремонтируют сельские дороги?

Из деревни Сеньково и Красулино (обе в Ректянском сельсовете) читатели horki.info прислали очень похожие фотографии. На них – груда валунов на дороге. Говорят, это для ремонта дороги.

В Красулино, рассказывают местные жители, эти камни привезли, а потом разровняли. "Проехать можно, если только на "Ниве", – комментирую читатели.

Дорога в Красулино до того, как ее разровняли.

В Сеньково была другая история. Там асфальт лежит до середины улицы, потом – проселочная дорога, которую постоянно размывают дожди. Жители попросили отремонтировать. Но стало ли лучше?

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