Прививка с помощью пластыря: возможно ли это?
- 5.06.2021, 21:45
Пандемия коронавируса стала мощным фактором развития науки 21-го века.
В условиях ограниченного времени, но достаточного финансового и технологического ресурса, ученые всего мира совершили множество важных прорывов, которые дали и еще дадут возможность бороться с пандемией с максимальной эффективностью.
Уже говорилось о вакцинах в пероральных формах, о назальных спреях, содержащих вакцину. Сегодня поговорим о пластырях, пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Одной из новых разработок ученых стала вакцина, носителем которой стал патч HD-MAP.
Австралийская компания Vaxxas опубликовала результаты доклинических испытаний своей разработки: пластыря c микрочипом, содержащим в себе генетический материал коронавируса.
Результаты оказались достаточно обнадеживающими: у исследованных животных иммунный ответ, полученный с помощью вакцины, введенной через пластырь, был сильнее, чем ответ, полученных от иньекционной вакцины.
Примечательным является также то, что условия хранения вакцины абсолютно элементарные: после нанесения на патч, вакцина не разрушалась целый месяц при температура +25 градусов Цельсия. Таким образом, выходит, что вакцина термостабильна.
Прививка выполнена на основе рекомбинантного spike-гликопротеина коронавируса. В основе прививки лежит немодифицированный, изначальный штамм коронавируса, однако в лабораторных условиях, прививка продемонстрировала эффективность и против британского, и против южноафриканского штаммов.
Для достижения иммунного ответа требуется лишь одна доза вакцины (одно наклеивание пластыря).
Право на лицензирование данной технологии купила компания Merck&Co. Вероятно, вскоре начнутся ее клинические испытания.