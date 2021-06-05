Прививка с помощью пластыря: возможно ли это? 5.06.2021, 21:45

Пандемия коронавируса стала мощным фактором развития науки 21-го века.

В условиях ограниченного времени, но достаточного финансового и технологического ресурса, ученые всего мира совершили множество важных прорывов, которые дали и еще дадут возможность бороться с пандемией с максимальной эффективностью.

Уже говорилось о вакцинах в пероральных формах, о назальных спреях, содержащих вакцину. Сегодня поговорим о пластырях, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Одной из новых разработок ученых стала вакцина, носителем которой стал патч HD-MAP.

Австралийская компания Vaxxas опубликовала результаты доклинических испытаний своей разработки: пластыря c микрочипом, содержащим в себе генетический материал коронавируса.

Результаты оказались достаточно обнадеживающими: у исследованных животных иммунный ответ, полученный с помощью вакцины, введенной через пластырь, был сильнее, чем ответ, полученных от иньекционной вакцины.

Примечательным является также то, что условия хранения вакцины абсолютно элементарные: после нанесения на патч, вакцина не разрушалась целый месяц при температура +25 градусов Цельсия. Таким образом, выходит, что вакцина термостабильна.

Прививка выполнена на основе рекомбинантного spike-гликопротеина коронавируса. В основе прививки лежит немодифицированный, изначальный штамм коронавируса, однако в лабораторных условиях, прививка продемонстрировала эффективность и против британского, и против южноафриканского штаммов.

Для достижения иммунного ответа требуется лишь одна доза вакцины (одно наклеивание пластыря).

Право на лицензирование данной технологии купила компания Merck&Co. Вероятно, вскоре начнутся ее клинические испытания.

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