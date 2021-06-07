«Мотовело» — всё?

Работникам уже вручили уведомления о прекращении с ними трудовых отношений с 20 августа.

По информации Telegram-канала «Ник и Майк», в ближайшее время выйдет указ о ликвидации «Мотовелозавода».

«Во всяком случае работникам уже вручили уведомления о прекращении с ними трудовых отношений с 20 августа. Все имущество перейдет технопарку, который создается на месте знаменитого завода.

Кусок земли – лакомый. На него поглядывали разные деятели, в том числе браться Каричи с прицелом на жилую застройку. Однако решено отдать земли под технопарк. По своей сути это очередной офшор для отмывания денег. Планируется, что на территории технопарка будет введен льготный режим налогообложения.

Планируется, что доля производственных помещений составит до 70%, доля логистических компаний - 20%, а еще 10% выделят под общественную зону. В общем, ждем, какому из придворных кошельков достанется сей актив.

Ладутько показывал сумасшедшему деду рвущиеся в небо графики. Говорят, что после увольнения работников примут в технопарк. Но они небезосновательно беспокоятся. Во время представления проекта так и сказали: «Технопарк с выделением небольшого места под производство велосипедов».

В данный момент на предприятие без конца наведываются с визитами дядьки на черных машинах и коминтерновских костюмах. Дядьки активно думают, что делать с долгами. Если белорусские банки можно просто кинуть, то что делать с кредитом латвийского банка на 7,1 млн долларов – никто не знает. Даже если кого-то посадить, то долг все равно останется висеть.

Мы уже рассказывали о том, что сегодня от гремевшего на весь Союз «Мотовело» остались рожки на ножки. Экс-мэр Минска Ладутько обанкротил «Мотовело» и открыл ООО «Мотовелозавод», где работает 120 человек и отвертками собирает велосипеды из китайских запчастей (именно его и показывали синепалому пирату). Про мутные схемы с реэкспорта писали в прошлый раз. С открытием технопарка на «Мотовело» можно будет официально похоронить.

Короче, очередное вранье от сумасшедшего деда, который гордится тем, как он сохранил заводы, которые были при Союзе», — сообщает Telegram-канал.

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