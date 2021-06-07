Пиратская судорога активизировала процесс 4 Telegram-канал «Политонелогия»

7.06.2021, 12:00

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Сражаясь с несуществующим врагом, Лукашенко проиграет по определению.

Даже когда он выводит на улицы автозаки под красно-зелеными флагами, он видит не народ, а мифическое меньшинство. Они просто не позволят себе заметить всех. И раз это так, социологическая серая зона – неучтенные граждане, неизбежно привыкают жить без Лукашенко - он слишком занят своим «танковым покером».

Мне вот прямо любопытно, например, как режим планирует проводить День Независимости через месяц. Тайно, по методу секретной инаугурации? Отказаться от парада или согнать платных сторонников, расставить по периметру ОМОН и снайперов и поговорить в телевизор, бесконечно повторяя одни и те же слова, в попытке придать им смысл?

Режим сам прекрасно справляется с уничтожением себя. Никто не мог предвидеть самолета, но именно пиратская судорога активизировала процесс.

Мы «действовали исключительно в интересах мирного населения и строго в соответствии с международными нормами». Фразу про законность повторяли все и много раз, и фраза превратилась в мантру, а может, того больше - в ритуал призыва древнеримской богини правосудия - Юстиции.

Я уже обращал внимание на глупость, которая скрыта в шутках о «глубокой озабоченности». Санкции приближались и это был вопрос времени. лукашенковская система, действия которой в большом числе случаев завязаны на импульсивные решения одного человека не понимает - здоровая бюрократия сперва думает, а потом делает. Санкции отыграть сложнее, чем ввести. Последствия секторальных ограничений трудно просчитать полностью, особенно в ситуации, когда «государство» стремительно упускает контроль над страной.

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