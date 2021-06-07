Белорусские рабочие: Необходимы быстрые и мощные санкции 7 7.06.2021, 12:46

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фото: ТАСС

Широкая экономическая блокада вместе с усилиями внутри страны способны привести нас к свободной Беларуси.

После захвата самолета Ryanair по личному приказу Лукашенко тему санкций против белорусского диктатора вновь стали часто обсуждать как в Беларуси, так и в других странах. Европа и США быстро заявили о том, что ответ на акт международного терроризма должен быть быстрым и решительным. Европейские политики и эксперты заговорили о секторальных санкциях против Беларуси – это мощный инструмент, направленный на целые сектора экономики. Безусловно, такие шаги очень болезненны для нелегитимного правительства Лукашенко – как и, например, возобновление санкций США против нефтехимической промышленности Беларуси, пишет словацкое издание dennikn.sk.

Раньше в Европе можно было услышать довольно популярное мнение по поводу санкций против Лукашенко: периодически политики и эксперты заявляли, что санкции нанесут мало вреда диктатору, зато навредят гражданам и подтолкнут Беларусь в состав России.

После посадки боинга с помощью боевого самолета и похищения Романа Протасевича и Софьи Сапеги, такие слова больше не звучат. Стало очевидно, что Лукашенко опасен не только для граждан Беларуси, но и для граждан других стран. И страны ЕС, США и другие должны на это ответить.

Дмитрий, 34 года, имя изменено. Инженер на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре

– У нас на заводе, да и на других государственных предприятиях в Беларуси, активно работают идеологи и сотрудники КГБ. Рабочих вызывают по-одному, угрожают непродлением контракта и убеждают, что санкции – зло, нужно подписаться под письмом против них и вступить в государственный профсоюз. Часто эти разговоры довольно мягкие – так говорят люди, у которых полная власть над тобой.

Как и многие мои коллеги, особенно из высококвалифицированного состава, я считаю, что необходимы быстрые и мощные санкции. И ключевое здесь – быстрые и мощные. Мы готовы терпеть лишения и потерю денег, но сколько? У нас нет запасов, чтобы жить при диктатуре месяцами. Убежден, что широкая экономическая блокада вместе с нашими усилиями внутри страны способны привести нас к свободной Беларуси. Да, мы сейчас не выходим массово на улицы, потому что это опасно. Людей в тюрьмах пытают и доводят до самоубийства. Да, мы боимся, это правда. Но поддержка Европы вдохновляет и помогает нам быть более решительными. Мы тогда понимаем, что мы не один на один с диктатором.

Иван, 41 год, имя изменено. Блогер:

– Сейчас официальный Минск говорит, что санкции делают экономику только сильнее. Нет лучшего показателя, что они боятся. Если с экономикой все так прекрасно и она так растет, то, может, стоило самим против себя санкции ввести? Просто перестать торговать с Европой да и вообще всем миром. Не представляю, кто еще верит этим официальным заявлениям. Чтобы понять, насколько это неправда, достаточно почитать новости не на сайтах государственных газет. Государственные предприятия в долгах, цены растут, а власть радуется кредиту от России, который полностью пойдет на погашение взятых до этого займов.

Экономика летит в трубу и без санкций. Приближенные Лукашенко продолжают наживаться на контрабанде (простите, подробнее не скажу, даже анонимно это небезопасно). Думаю, если власти действительно так боятся мер, о которых говорят в Европе и США, то их обязательно нужно вводить.

Если говорит, что не боится санкций – значит боится.

Что думаю я сам?

Конечно, не существует идеальных решений по тому, как превратить диктатуру в демократию. Если бы такие решения были, в Беларуси бы давно все было хорошо, а я бы не писал эти строки. А белорусские космические корабли бы бороздили просторы галактики.

К сожалению, нельзя победить диктатора так, чтобы не навредить никому больше. Уже десятки и сотни тысяч белорусов так или иначе пострадали из-за режима Лукашенко: прошли через заключения, штрафы, были вынуждены бежать из страны, пострадали психологически. В конце концов, в августе Лукашенко украл право голоса у миллионов граждан. Нам просто сказали, что мы ничего не решаем в своей стране.

И важно понимать, кто виноват в санкциях. Не демократические силы, не белорусы, которые хотят жить в свободной стране, не Европа и не США – а только Лукашенко и все те, с кем вместе он захватил власть в стране. Все те, кто фальсифицировал выборы, кто пытал и продолжает пытать людей, кто продолжает поддерживать в Беларуси правовой дефолт.

Исторический опыт показывает, что сами по себе санкции не сменяют диктаторский режим – это правда. Но никто и не думает, что белорусам можно расслабиться, дождаться санкций и посмотреть, как Лукашенко уходит. Дело в том, что цена активных действий для каждого белоруса сильно выросла. По новым законам силовые структуры могут стрелять в протестующих, за участие в акциях теперь грозят уголовные статьи и огромные штрафы.

Нам, белорусам, важно почувствовать международную поддержку. Мы должны понимать, что не только нам важно сделать так, чтобы в Беларуси была демократия.

Я верю, что вместе – белорусы при поддержке демократических стран – мы сможем сделать так, чтобы в Беларуси заработал закон, а граждане вернули себе право голоса.

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