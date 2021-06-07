Появились подробности драки, в которой ОМОНовец убил военкома 57 7.06.2021, 9:48

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Драка произошла в Осиповичах.

В Осиповичах в минувшую субботу погиб военный комиссар Речицкого и Лоевского районов полковник Сергей Плесский, сообщает tut.by. Эту информацию журналистам подтвердили несколько знакомых военкома.

Плесский был в Осиповичах в командировке на военных учениях. После окончания учений, он пришел с коллегами в ресторан. Там возник конфликт с другой компанией.

«Потом, вроде, все успокоились, вышли на улицу. Затем ребята опять что-то не поделили. Один ударил второго. Тот упал с лестницы и ударился о плитку», — рассказал очевидец событий.

Приехавшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Еще один собеседник портала рассказал журналистам, что видел запись с видеокамер ресторана. По его словам, удар был только один — ногой в голову. После чего мужчина упал и умер.

Местные жители говорят, что узнали автора смертельного удара. Якобы его зовут Владислав. Он родом из Осиповичей, и здесь до сих пор живут его родственники. Еще о нем известно, что он работает в силовых структурах. По информации Telegram-каналов — в ОМОН.

По информации портала Речица LIVE, который также сообщает о гибели военкома, по этому факту возбуждено уголовное дело.

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