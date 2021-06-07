Стало известно, куда из Минска могут быть перенесены переговоры по Донбассу 2 7.06.2021, 9:55

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Названы две страны.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук констатировал, что переговоры по Донбассу больше не могут проводиться в Беларуси, и место для проведения заседания ТКГ необходимо переносить в другую страну, пишет «Зеркало недели. Украина».

В качестве возможных вариантов первый президент Украины назвал нейтральные Финляндию и Швейцарию, а также Венгрию – место подписания Будапештского меморандума.

«По моему мнению, надо было бы перенести в нейтральную страну. Ну скажем, в Швейцарию или Финляндию. Можно перенести и туда, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Возможно, это был мостик к тому, чтобы совместить будущие переговоры с принятым документом о безъядерном статусе», - заявил Кравчук в интервью Янине Соколовой, обнародованном 5 июня.

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