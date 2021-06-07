Байден: США вместе с европейскими союзниками ответят на вызовы со стороны России 1 7.06.2021, 10:08

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Вашингтон и Европа выступают единым фронтом.

США будут противостоять России вместе с европейскими союзниками, пообещал президент Джо Байден за несколько дней до его первой личной встречи с президентом Владимиром Путиным после прихода в Белый дом, пишет «Голос Америки».

В среду Байден отправится в Европу, где примет участие в саммитах «Большой семерки» и НАТО, а 16 июня встретится с российским лидером в Женеве.

Саммит пройдет на фоне самого серьезного кризиса в отношениях между двумя странами за многие годы. Напряженность между США и Россией связана с широким кругом вопросов, включая обвинения в хакерских атаках, права человека и заявления о вмешательстве в ход выборов.

В статье, опубликованной в Washington Post в субботу, американский президент обещал поддерживать «демократические альянсы» Вашингтона в условиях многочисленных кризисов и нарастающих угроз со стороны Москвы и Пекина.

«Идет ли речь о прекращении пандемии COVID-19 во всем мире, решении задач, связанных с ускорением климатического кризиса, или противостоянии пагубной деятельности правительств Китая и России, Соединенные Штаты должны лидировать в мире с позиции силы», – подчеркнул Байден.

«Мы выступаем единым фронтом, чтобы ответить на вызовы европейской безопасности со стороны России, начиная с ее агрессии в Украине, и не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов», – написал он.

«Президент Путин знает, что я без колебаний отвечу на вредоносные действия в будущем, – заявил Байден. – Когда мы встретимся, я вновь подчеркну приверженность Соединенных Штатов, Европы и аналогично мыслящих демократий отстаиванию прав и достоинства человека».

После вступления в должность в январе Байден усилил давление на Кремль, а, когда в одном из интервью он согласился с утверждением, что Путин является «убийцей», это вызвало резкую критику в Москве.

Тем не менее, оба лидера выразили надежду, что отношения могут улучшиться. Президент России заявил в пятницу, что он ожидает положительных результатов от переговоров.

В своей статье Байден также подчеркнул, что Вашингтон «не стремится к конфликту», указав на недавнее продление Договора СНВ-3 как на доказательство своего желания снизить напряженность.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, при которых мы сможем работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями», – отметил президент.

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