Youtube-блогер выстоял в поединке против легенды бокса Мейвезера

Youtube-блогер выстоял в поединке против легенды бокса Мейвезера3
- 7.06.2021, 10:39
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Поскольку в поединке не было судей, его победитель не был определен.
Блогер, который занимается боксом — Логан Пол выстоял в выставочном бою против непобедимой легенды бокса Флойда Мейвезера, пишет «Новое время».
Несмотря на преимущество в антропометрии, боксеру-любителю с самого начала поединка не удавалось пробить надежную оборону профессионала.
Мейвезер постепенно наращивал разящие удары по сопернику, но удерживал себя от форсирования событий в ринге.
SHEESH 😳 #MayweatherPaul pic.twitter.com/Xi7DvJbBcD— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021
Trading blows in round 4 💥👀 #MayweatherPaul pic.twitter.com/jrAn0Vzo9R— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021
Уже к третьей трехминутке Пол заметно устал, но все же сумел устоять на ногах до конца восьмираундового боя, в котором Мейвезер не стремился добивать соперника.
Поскольку в поединке не было судей, его победитель не был определен.