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Youtube-блогер выстоял в поединке против легенды бокса Мейвезера

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  • 7.06.2021, 10:39
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Youtube-блогер выстоял в поединке против легенды бокса Мейвезера
Мейвезер (слева) умело отзащищался против Пола
Фото: Showtime Boxing via Twitter

Поскольку в поединке не было судей, его победитель не был определен.

Блогер, который занимается боксом — Логан Пол выстоял в выставочном бою против непобедимой легенды бокса Флойда Мейвезера, пишет «Новое время».

Несмотря на преимущество в антропометрии, боксеру-любителю с самого начала поединка не удавалось пробить надежную оборону профессионала.

Мейвезер постепенно наращивал разящие удары по сопернику, но удерживал себя от форсирования событий в ринге.

Уже к третьей трехминутке Пол заметно устал, но все же сумел устоять на ногах до конца восьмираундового боя, в котором Мейвезер не стремился добивать соперника.

Поскольку в поединке не было судей, его победитель не был определен.

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