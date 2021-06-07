Многодетные семьи в Беларуси оказались в ловушке бедности 10 7.06.2021, 10:46

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Им приходится выживать мизерные суммы.

Каждый квартал статорганы организуют обследование населения по уровню жизни. Обследование является выборочным, так как в опросе всего населения нет нужды и это слишком затратно. С помощью подбора выборки по данным переписи можно добиться минимальных искажений и переносимости результатов на миллионы людей, пишет сайт banki24.by.

Один из ключевых показателей по результатам обследования — это уровень располагаемых ресурсов. Располагаемые ресурсы считают в рублях и это немудрено: в 1 квартале 2021 года больше 95% ресурсов представляли собой именно деньги. На долю продуктов и льгот приходилось менее 1/20 части ресурсов.

Ресурсы можно считать как на домашнее хозяйство, в котором живет человек, так и на одного человека. Например, в Беларуси есть так называемые малообеспеченные домашние хозяйства, у которых на человека приходится меньше денег, чем составляет бюджет прожиточного минимума (в 1 квартале — 270 BYN в месяц).

Так вот, в 1 квартале малообеспеченное домашнее хозяйство располагало в среднем лишь 769,9 BYN в месяц. В пересчете на одного члена такого хозяйства получается 236,6 BYN в месяц.

Средний курс доллара в 1 квартале 2021-го составил 2,5929 BYN за 1 USD. То есть в долларовом выражении малообеспеченные выживали лишь на 91,2 USD в месяц!

Структура малообеспеченного населения неоднородна. Но чаще всего такие люди встречаются в домохозяйствах, которые имеют по 3 и более детей. По белорусским понятиям такие семьи относят к многодетным.

По итогам 1 квартала доля малообеспеченных среди многодетных составила 21,3%. Это значит, что каждое пятое домохозяйство с 3+ детьми в 2021 году как-то выживало при ресурсах менее 270 BYN на человека.

Иными словами, многодетность в Беларуси выступает одной из примет глубокой бедности. Сравните: доля малообеспеченных среди домохозяйств без детей составила в 1 квартале только 1,1%, среди домохозяйств с 1 ребенком — 4%, с 2 детьми — 8,3%.

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