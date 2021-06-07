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СМИ узнали о гибели лидера группировки террористов «Боко Харам»

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  • 7.06.2021, 10:55
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СМИ узнали о гибели лидера группировки террористов «Боко Харам»
Абубакар Шекау
Архивное фото

О смерти Абубакара Шекау говорится также в отчете нигерийской разведки.

Главарь террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау умер в Нигерии. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на аудиозапись, сделанную боевиками "западноафриканской провинции "Исламского государства" (ISWAP), пишет "Гордон".

На аудио человек, выдающий себя за лидера ISWAP Абу Мусаб аль-Барнави, заявил, что Шекау примерно 18 мая подорвался на взрывном устройстве, когда его преследовали боевики ISWAP после боя. По его словам, ISWAP преследовал его и предлагал ему "покаяться и присоединиться к ним".

Два человека, знакомые с аль-Барнави, сказали Reuters, что на аудио был его голос.

О смерти Шекау говорится также в отчете нигерийской разведки, отметило агентство.

Контекст:

По данным Reuters, Шекау возглавил "Боко Харам" в 2009 году. Группировка убила более 30 тыс. человек, вынудила около 2 млн человек покинуть свои дома.

ISWAP были частью "Боко Харам" до раскола пять лет назад, пишет агентство.

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