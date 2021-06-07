Казахстан обошел Беларусь в обновленном рейтинге IIHF 7.06.2021, 11:20

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Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Первое место у хоккейной сборной Канады.

Сборная Беларуси после ЧМ-2021 в Риге опустилась на одну позицию в мировом рейтинге IIHF: теперь команда Михаила Захарова занимает 14-е место, набрав 2320 очка. Добавим, что опередил белорусов Казахстан – 13-е место и 2365 очков, пишет «Трибуна».

Первое место у Канады – 3235, второе у финнов – 3125, третья позиция у России – 3050.

Напомним, на ЧМ-2021 Беларусь сыграет в группе B с Финляндией, США, Чехией, Швецией, Латвией, Норвегией и Великобританией.

Турнир в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая 2022 года.

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