Ученые обнаружили в Африке загадочный средневековый собор 7.06.2021, 11:27

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Фото: PCMA UW / Adrian Chlebowski

Вероятно, собор был резиденцией архиепископа.

Польские археологи, которые работают в Донголе (Судан), обнаружили руины самой большой средневековой церкви в Нубии. По мнению исследователей, это строение могло быть резиденцией архиепископа, который управлял территорией около тысячи километров вдоль Нила, между первым и пятым порогами, сообщает zn.ua.

Донгола была столицей Макурии – одного из трех христианских нубийских королевств. Архиепископ Донголы руководил епископом Фараса. Польские археологи работают здесь с 1964 года.

По словам исследователей, новое открытие изменяет представление о городе. В 2021 году им удалось очистить стену апсиды вместе с прилегающей стеной и близлежащим куполом большой гробницы. Стены апсиды были украшены росписью, изображавшей две монументальных фигуры, она является самой большой подобной конструкцией, обнаруженной в Нубии. Ее диаметр составляет шесть метров.

«Если наши оценки, основанные на известных размерах, подтвердятся, это самая большая церковь, обнаруженная до сих пор в Нубии. Размер важен, но также и расположение здания — в самом центре города. К востоку от апсиды было добавлено большое купольное здание. У нас есть отличная аналогия такого архитектурного комплекса: Фарас. Там собор тоже стоял в центре цитадели, а к востоку от него находилась купольная гробница Иоанна, епископа Фараса», — заявил руководитель группы исследователей Артур Облуский.

Ученые считают, что большая церковь в Донголе служила собором, рядом с которым была воздвигнута гробница, вероятно, епископа. Само же здание на протяжении нескольких столетий влияло на религиозную архитектуру Нубии.

Недавно обнаруженное здание стоит в центре цитадели, окруженной стеной высотой около 10 метров и толщиной 5 метров. Раскопки показали, что это было сердце всего королевства, поскольку все обнаруженные там сооружения имели монументальный характер: церкви, дворец и большие виллы, принадлежавшие церковной и государственной элите.

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