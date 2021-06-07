Леонид Гозман: Путин будет способствовать уходу Лукашенко 11 7.06.2021, 11:32

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Россия была бы рада, если бы Беларусью управлял другой человек.

Российский политолог Леонид Гозман считает, что Путин был бы рад замене Лукашенко на более договороспособную фигуру. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала «И Грянул Грэм».

— Путин бы сдал Лукашенко уже давно, но сдача Лукашенко будет означать победу белорусской революции, победу белорусского народа. Путин не может примериться с этим.

Я думаю, ему было бы удобнее, чтобы на белорусском троне сидел не Александр Григорьевич, а какой-нибудь тихий, не очень заметный технократ, который бы выполнял все, что ему говорят, и как-то следил бы за порядком.

Но если заменить Лукашенко на Пупкина, то все будут говорить, что это победа народа. А победы белорусского народа Путин боится, потому что Республика Беларусь и ее народ очень близки нашему народу. Значительно ближе, чем Украина, лингвистически, по бытовым традициям, по многому другому, — говорит политик.

При этом он уверен, что в любом случае Путин будет способствовать уходу Лукашенко.

— Если ментально побеждает белорусская революция, то это сигнал нашему оппозиционному сегменту общества о том, что, если надавить, так, может, и получиться. А вот это Путину не надо. Поэтому он заложник этой ситуации, хотя, думаю, рано или поздно, он Лукашенко все-таки снимет.

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