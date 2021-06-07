В Бресте судят активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк

В Бресте судят активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк7
- 7.06.2021, 11:37
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Ее обвиняют сразу по трем статьям УК.
В Брестском суде Московского района начали судить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк, которая уже больше полугода находится в СИЗО № 7. Процесс ведет Евгений Бреган, передает «Белсат».
Активистку обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса, 368 («Оскорбление президента»), 369 («Оскорбление представителя власти») и 364 («Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).
На суде присутствует муж Полины, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо. Представители канала «Беларусь-4» настойчиво пробовали взять у него интервью, но он отказался.
Отметим, что Полина Шарендо-Панасюк — мать двоих несовершеннолетних детей. Обвинения против нее абсолютно надуманы и являются местью властей за активную гражданскую позицию брестчанки.