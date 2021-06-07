«Газпром» окончательно покидает Москву

«Газпром» окончательно покидает Москву2
- 7.06.2021, 11:43
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Переезд длился 10 лет.
Головная компания российского газового монополиста «Газпром» официально меняет прописку с российской столицы на Петербург.
На годовом собрании в июне акционерам общества предлагается внести изменения в устав компании, сменив место нахождения с Москвы на Санкт-Петербург, сообщает «Интерфакс».
Поэтапный переезд группы «Газпром» начался десять лет назад с компании «Газпром нефть», которая не только зарегистрировалась в Санкт-Петербурге, но и перевела головной офис.