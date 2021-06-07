Путину придется смириться с тем, что Россия навсегда потеряла Украину 12 Виктор Каспрук

7.06.2021, 12:24

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Россия очень ослаблена и финансово истощена.

Терроризирование Россией Украины, которое началось в марте 2014 года, показывает, что Путин никак не может смириться с тем, что Москва навсегда потеряла контроль над украинскими территориями. Оккупация Крыма и части Донбасса Российской Федерацией принесла Кремлю огромные антидивиденды, но там готовы продолжать эту проигрышную партию до конца. Не задумываясь над тем, что этим концом, скорей всего, будет распад России.

Путину или его преемникам, все равно придется смириться с тем, что Украина уже никогда не будет частью Российской империи, что не делали и на что бы не надеялись кремлевские геополитические мечтатели.

Российская Федерация, которая заелась с западным миром, уже никогда не сможет вернуть себе то место, которое было у нее до 2014 года.

Играя в супердержаву, Путин опрометчиво растратил все те достижения в отношениях с коллективным Западом, которые ему передал по наследству его предшественник, президент Борис Ельцин.

Агрессия в отношении Украины стала для России "капканом". А поскольку отгрызть свою "загребущую лапу" (то есть оставить захваченные украинские земли) она не желает, ибо это, по мнению Путина, уничтожит весь "авторитет" РФ, то тогда остается только одно, дотянуть до того времени, когда Россия будет задушена санкциями и ограничениями.

Сложившаяся ситуация очень похожа на ту, когда вор по воровским "понятиям" искренне считает украденную вещь уже своей.

Но тут необходимо обратить внимание, как один из деятелей воровской российской власти, руководитель МИД России Сергей Лавров начал вести себя после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он резко уменьшает тональность своей агрессивной риторики даже тогда, когда ему приходится озвучивать подготовленные в Кремле угрозы международному сообществу.

Очевидно, Энтони Блинкен сказал Лаврову тет-а-тет нечто такое, что тот, будучи опытным дипломатом, не мог не задуматься. Поскольку министр иностранных дел Российской Федерации несет такую же ответственность за агрессивную политику Москвы, как и его непосредственный начальник Путин.

А потом никакие отговорки типа, что "мол все решал сам Путин, а я лишь был молчаливым исполнителем его воли", – никем не будут приниматься во внимание.

Хотя нужно вспомнить, что Лавров уже несколько раз хотел добровольно уйти с поста руководителя МИД РФ. Но Путин не соглашался его отпустить. И поэтому он вынужден продолжать играть отведенную ему путинским режимом неприглядную роль "придворного дипломата". Заранее зная, что может быть дальше с властью пожизненного российского диктатора.

Лавров, как и Путин, стал международным преступником, и как бы он этого ни хотел, соскочить с "кремлевского "Титаника" он уже не сможет.

А доказать Путину еще до вторжения России в Украину, что сильным государствам нет никакого смысла силой забирать что-то чужое себе, поскольку захват территорий – это для слабых, а сильные распространяют свое влияние прибегая к партнерским экономическим и политическим методам, как видно, он не захотел или не смог.

Дилемма, которая стоит перед российским диктатором, является очень сложной. Путин должен отказаться от Украины и этим спасти Россию, или же продолжать войну в Украине и уничтожить российскую государственность. Но, скорее всего, он выберет последнее.

Главная проблема сегодняшней России в том, что ее основной силой является военная мощь. На военное запугивание мира ее руководство тратит непропорционально большое количество доступных ему финансов.

То, что Российская Федерация может только кошмарить своих соседей – не приносит никакой пользы российскому народу. Наоборот, только уничтожает экономику этой страны и полностью разбалансирует социальную сферу.

В Кремле прекрасно знают, что не существует никакой угрозы вторжения со стороны Запада. Поэтому содержание постоянных огромных армий для устрашения других – это не более чем дорогой "белый слон", тогда как уровень жизни рядовых россиян продолжает падать из года в год.

Путин изо всех сил хочет спровоцировать хаос в Украине, не позволить ей развиваться вне сферы контроля Кремля и беспрепятственно идти своим путем, понимая, что вне России у нашей страны есть большой шанс стать развитым демократическим государством.

Путинская тоталитарная антидемократия не готова дать Украине этот шанс, и делает все возможное, чтобы наша страна перестала вообще существовать.

Единственный способ в противостоянии с диктатором – не показывать ему, что вы готовы рассматривать возможность капитуляции на любых условиях. Потому что это может спровоцировать у него желание давить на Украину еще сильнее.

Путинская бескомпромиссная жестокость основывается на том, что ему и его ближайшему окружению за это ничего не будет, а увеличение санкций они легко перекроют нефтегазовыми деньгами из Европы.

Поэтому увеличение санкций в отношении Российской Федерации должно быть таким, чтобы они могли ей по-настоящему навредить.

Продолжительность "политической жизни" Путина, как российского диктатора, теперь зависит от его способности преодолеть напряженность с Западом и при этом "не потерять своего лица". И хотя россияне не хотят идти на войну, но многие продолжают поддерживать Путина как защитника матери-России.

Путин все просчитывает, хотя часто пытается выдать свои решения за эмоциональную политическую импровизацию.

Это все очень просто. Россия вступает в войну, когда расходы на нее и человеческие потери не являются слишком высокими. Как это было в Украине в 2014 году, в Грузии в 2008-м, Сирии в 2015 и Ливии в 2018. А тогда, когда прогнозируемые потери могут быть выше, Путин не втягивается в военное противостояние, как это произошло в Армении в 2020 году.

Он хочет выдать себя за "великого стратега", но на самом деле он просто недалекий диктатор, которого только беспокоит, чтобы сохранить себя и своих подельников у власти.

При всем этом Россия выглядит "хромой державой". Все эти странные решения, глупые ошибки и просчеты Кремля за последние несколько лет заставляют россиян чувствовать себя в мире париями. А авантюра в Украине стала впечатляющим "автоголом" Путина в свои ворота.

Украинцы заслуживают того, чтобы жить в мире. На опасный военный порыв Путина Европейский союз должен был бы ответить еще большей солидарностью с нашим государством, ведь Украина является частью Европы.

Путин не является "диалогоспособным", и чем быстрее это поймут в Америке и объединенной Европе, тем более точно можно просчитывать и прогнозировать возможные действия кремлевцев.

Во время встречи президента США Джо Байдена с Путиным, тот будет проверять решимость новой американской администрации на готовность и дальше помогать Украине.

Донбасс не является призом для Москвы. Он стал лишь способом максимально дестабилизировать Украину и использовать его в качестве разменной монеты в конечном соглашении с Америкой.

Российская пропаганда распространяет информацию о том, что Россия должна снова напасть на Украину, чтобы якобы защититься от НАТО. Конечно, это преднамеренный способ спутать причину и следствие.

Реальность такова, что пока Россия не нападала на Украину, вопрос о членстве в Североатлантическом союзе никогда не выдвигался на первый план. А сейчас это выглядит как насущная необходимость для Украины, что стало логическим следствием российского вторжения в 2014 году.

Россия – это угроза для всего мира. А Путин мастер по созданию проблем для тех, кого он считает слабее Российской Федерации. Но какой будет конечная игра Москвы – не знают даже в Кремле.

Россия сейчас имеет достаточно военной силы для одновременного вторжения и оккупации в течение дней или недель северной Норвегии, стран Балтии и большой части Польши. Но вопрос – зачем?

И хотя Российская Федерация уже давно не является сверхдержавой, но как региональная держава, она способна создать еще много новых проблем своим ближайшим соседям.

Поэтому американские и европейские военные аналитики и стратеги должны учитывать это при планировании подходов для сдерживания российской военной агрессии.

Россия очень ослаблена и финансово истощена. И хотя у нее уже давно недостаточно ресурсов для восстановления инфраструктуры, науки, образования, здравоохранения и культуры, это еще совсем не означает, что Путин не перенаправит десятки миллиардов долларов в военную сферу, а Москва станет менее геополитически агрессивной.

Виктор Каспрук, viktorkaspruk.wordpress.com

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