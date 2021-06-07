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Мальта впервые за 11 месяцев не зарегистрировала ни одного нового случая COVID-19

  • 7.06.2021, 12:41
Мальта впервые за 11 месяцев не зарегистрировала ни одного нового случая COVID-19
фото: bloomberg

Остров лидирует в ЕС в процессе вакцинации.

Мальта в понедельник впервые за 11 месяцев не зарегистрировала новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня первый день с нулевым числом случаев с прошлого лета", - заявил министр здравоохранения Мальты Крис Фирн.

"Очень важно, чтобы мы сохраняли дисциплину и ответственность", - добавил он.

Эта новость появилась после того как Мальта позволила барам, кинотеатрам и театрам снова открыться в рамках правительственного плана по ослаблению корона вирусных ограничений.

Последний раз Мальта регистрировала ноль случаев 25 июля прошлого года, но затем случаи постепенно росли, и в марте они выросли до 510, прежде чем снова снизиться.

Остров лидирует в ЕС в процессе вакцинации, поскольку более половины взрослого населения сейчас полностью вакцинирован, а 75% получили по крайней мере первую дозу.


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