В России Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию

В России Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию2
- 7.06.2021, 12:55
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Сегодня суд рассматривает иск российского оппозиционера о цензуре.
Российского оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы ИК-3 во Владимире обратно в исправительную колонию в Покрове.
Об этом сообщил ТАСС представитель ИК-3 перед началом заседания суда, который рассматривает иски Навального к колонии.
«Блогера Навального перевели в покровскую колонию», — заявил он.
Он добавил, что Навальный будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи из колонии.
Напомним, что Петушинский районный суд начал рассматривать иск Навального к ИК-2 о цензуре получаемых им газет
31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача по его выбору и предоставить медикаменты.
В связи с голодовкой Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных.
23 апреля оппозиционер объявил о прекращении голодовки.