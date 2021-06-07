закрыть
7 июня 2021, понедельник, 17:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию

2
  • 7.06.2021, 12:55
  • 1,992
В России Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию

Сегодня суд рассматривает иск российского оппозиционера о цензуре.

Российского оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы ИК-3 во Владимире обратно в исправительную колонию в Покрове.

Об этом сообщил ТАСС представитель ИК-3 перед началом заседания суда, который рассматривает иски Навального к колонии.

«Блогера Навального перевели в покровскую колонию», — заявил он.

Он добавил, что Навальный будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи из колонии.

Напомним, что Петушинский районный суд начал рассматривать иск Навального к ИК-2 о цензуре получаемых им газет

31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача по его выбору и предоставить медикаменты.

В связи с голодовкой Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных.

23 апреля оппозиционер объявил о прекращении голодовки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович