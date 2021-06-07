В России Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию 2 7.06.2021, 12:55

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Сегодня суд рассматривает иск российского оппозиционера о цензуре.

Российского оппозиционера Алексея Навального перевели из больницы ИК-3 во Владимире обратно в исправительную колонию в Покрове.

Об этом сообщил ТАСС представитель ИК-3 перед началом заседания суда, который рассматривает иски Навального к колонии.

«Блогера Навального перевели в покровскую колонию», — заявил он.

Он добавил, что Навальный будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи из колонии.

Напомним, что Петушинский районный суд начал рассматривать иск Навального к ИК-2 о цензуре получаемых им газет

31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача по его выбору и предоставить медикаменты.

В связи с голодовкой Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных.

23 апреля оппозиционер объявил о прекращении голодовки.

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