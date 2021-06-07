В жировках белорусов появится новая строка 9 7.06.2021, 17:13

20,188

фото: tut.by

Как это отразится на плате за «коммуналку»?

У некоторых белорусов в жировках за июнь появится новая строка — «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения». Это предусмотрено указом № 490 от 24 декабря 2020 года. Что это за ЖКУ, кто будет за неё платить и как появление новой строчки в жировке отразится на сумме за «коммуналку», рассказала «Вечернему Гродно» главный специалист управления ЖКХ Гродненского облисполкома Оксана Юзвик.

Что такое управление совместным домовладением?

Сегодня управлять совместным домовладением можно тремя способами. Участники совместного домовладения, которое включает не более десяти квартир, могут заключить между собой договор совместного управления. Второй способ — создание юрлица, а именно товарищества собственников или ЖСПК. Третий вариант — общим имуществом управляет уполномоченное лицо. Это — государственный заказчик в сфере ЖКХ. Он обязуется организовать оказание семи основных и пяти дополнительных услуг.

Кто будет платить за новую услугу?

Оплачивать услугу будут только те, кто живёт в многоквартирных домах, где нет председателя, а уполномоченным лицом по управлению общим имуществом является заказчик в сфере ЖКХ. По сути, это жильцы старых многоэтажек, обслуживанием которых занимаются ЖЭСы.

Вместе с тем пока в Гродненской области заказчик в сфере ЖКХ один — это ГП «Лидский государственный заказчик в сфере ЖКХ». Жильцы домов, которые обслуживает это предприятие, уже в июле заплатят за новую услугу.

Но для ТС и ЖСПК ничего не меняется: здесь есть органы правления и председатель, а расходы по управлению общим имуществом покрывают членские и целевые взносы.

Почему раньше за услугу не платили?

Услуга «Управление общим имуществом совместного домовладения» не новая. За неё мы платили и раньше, только она была включена в тарифы нескольких ЖКУ — техническое обслуживание дома и лифта, вывоз мусора и уборка подъездов. Теперь в жировках появится отдельная строка.

Как будем платить за новую ЖКУ?

С 1 июня тариф за управление общим имуществом совместного домовладения станет 0,0165 рубля за 1 кв. м. Сумма будет зависеть от площади квартиры: чем она больше, тем соответственно плата больше.

Например, семья живёт в двухкомнатной квартире площадью 65 кв. м. В месяц плата за управление общим имуществом совместного домовладения окажется 1,0725 рубля.

Как это отразится на «коммуналке»?

С 1 июня стоимость четырёх коммунальных услуг — техническое обслуживание дома и лифта, вывоз мусора и уборка подъездов — уменьшится.

Так, тариф на ТО дома будет 0,1238 рубля вместо 0,1322 (за кв. м), на ТО лифта — 1,43 вместо 1,5 рубля (на одного проживающего), на уборку подъезда — 0,71 вместо 0,74 рубля (с одного проживающего). Вывоз мусора подешевеет с 9,2583 до 8,9418 рубля с проживающего.

Что ещё изменится в тарифах?

С 1 сентября плата за такие услуги ЖКХ, как техническое обслуживание лифта, уборка и освещение подъезда, будет рассчитываться исходя из квадратных метров квартиры, а не по числу жильцов.

Новые тарифы за 1 кв. м будут выглядеть так: ТО лифта — 0,0584 рубля, уборка подъезда — 0,0407, освещение в подъезде — 0,0198.

Что будет с другими услугами ЖКХ?

Расценки на такие услуги ЖКХ, как вода, канализация, капремонт, электричество, техобслуживание домофона, пока не меняются.

С 1 июня дорожают отопление и подогрев воды — 21,9245 рубля за 1 Гкал. По новым тарифам заплатим в июле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».