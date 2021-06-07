Министерство очень странных дел 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

7.06.2021, 13:05

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Беларусь остается без послов в Италии, Испании, Словакии, Латвии.

Наша постоянная рубрика о том, как МИД продолжает деградацию. Мы уже говорили об одновекторности, про поиск новых векторов в Танзании, Намибии и Мозамбика и в целом про поражение Макея в кулуарной борьбе. Сегодня он не тот, с кем советуются в первую очередь. Даже про самолет, по его же словам, он узнал из новостей. Даже если представить, что это история для Запада, чтобы хоть кому-то иметь возможность выехать в Вену, то медийный образ «министра» - крайне неприглядный. Макей-младший оказался дальновиднее отца и сначала ушел, а затем очень правильно подметил про удушливое время.

Но продолжим тему МИДа. На (самом деле история с Глазом далеко не единична/ru/news/2021/6/6/425023/). С августа 2020 года ни один кандидат из числа тех, кто планировался послом в страны ЕС, не получил агремана. Поэтому Беларусь остается без послов в Италии, Испании, Словакии, Латвии. Не меняются послы в Германии, Румынии, Чехии.

Тут история на самом деле простая для дипломатии. Выдача агремана означает признание главы государства. А ЕС давно и однозначно высказался по этому поводу. А представительство в Канаде вообще решили закрыть сами. Вот такое нынче министерство очень странных дел.

В продолжение вчерашней истории про Казахстан и обиду Назарбаева можем добавить, что взамен готовится визит в Узбекистан к другу Мирзиееву, который подарил железного хоккеиста. Напомним, что, кроме Путина, с августа Картофельный Лось встретился лишь с одним президентом – Алиевым. Л - легитимность.

Ну, а срочное совещание по «Великому камню» сегодня хорошо ложится в озвученный Протасевичем след русских олигархов и разворот к Китаю. Однако мы уже говорили, что хунта живет в своем мире (ждем нового закона физики имени Ньютона-Головченко) и не учитывает внешних обстоятельств. Мазепин уже заявил о непричастности к финансирование «Нехты», а китайцы просто обиделись на то, как на них пытаются повесить все убытки и косяки на тех предприятиях, которые они помогали модернизировать.

Поэтому – Узбекистан. Все, как в песне Высоцкого: «Лечу туда, где принимают». Фотография в клипе – из аэропорта «Минск-2». Специально для любителя овчарок. С любовью.

Хорошие и душевные песни у Высоцкого, да, Владимир Владимирович?

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