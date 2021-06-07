Украинский шоумен Притула покинул созданную Вакарчуком партию «Голос» 7.06.2021, 13:16

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Сергей Притула

Ранее он ушел из руководства партии.

Бывший кандидат в мэры Киева от "Голоса", украинский шоумен Сергей Притула покидает партию, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не оставил бы основатель (музыкант и политик Святослав Вакарчук - прим. Charter97.org). Однако, на сегодняшний день, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, можно констатировать точку невозврата", - написал Притула.

В феврале Сергей Притула покинул руководство партии "Голос". До этого он был заместителем главы и членом политсовета партии.

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