Бегущий с корабля Глаз?10
- 7.06.2021, 13:48
- 11,872
Итальянцы явно не рады видеть скандального пресс-секретаря МИД.
На выходных белорусское медиаполе просто разорвалось от достаточно неожиданной новости: оказалось, одиозный пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз планировал покинуть свой пост, переехав в Италию в качестве нового посла, пишет «Бусел».
Публичным этот факт стал благодаря новости о том, что итальянская сторона «пока не торопится» утверждать его кандидатуру. Возникает вопрос, как такого незаменимого человека решили отпустить с должности, на которой ему удалось произвести поистине незабываемое впечатление? Более того, отправить такого лояльного кадра в логово Евросоюза, в котором чуть ли не планировали закрывать посольства — поступок странный.
Стоит отметить, что Глаз уже дважды работал в белорусском посольстве в Италии, и, судя по всему, после «горячего» года на родине решил переехал в место поспокойнее. Однако итальянцы, судя по реакции, явно не рады видеть его опять.