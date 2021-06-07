В Гонконге начали раздачу «вертолетных денег» 7.06.2021, 14:10

2,520

Таким образом власти хотят поддержать население в условиях пандемии.

Власти Гонконга с июля начнут раздавать жителям электронные купоны по 5 тыс. гонконгских долларов (645 долларов США) для стимулирования потребления. Об этом сообщил в понедельник секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан, выступая в Законодательном совете, пишет finanz.ru.

«Подготовка этого плана находится на завершающем этапе. Сейчас мы проводим системное тестирование с четырьмя операторами платежных систем, чтобы убедиться, что процесс регистрации и распределения купонов проходит гладко», - сказал чиновник.

По его словам, детали программы будут объявлены во второй половине июня, а регистрация заявок на выплаты должна начаться с июля. Для этих целей планируется задействовать системы электронных платежей AlipayHK, Octopus, Tap & Go и WeChat Pay HK.

Купоны смогут получить все постоянные резиденты Гонконга в возрасте от 18 лет. Соответствующее решение было принято в феврале и мотивировано стремлением стимулировать внутреннее потребление в условиях спада экономики. Программа обойдется бюджету в 36 млрд гонконгских долларов (4,64 млрд долларов США).

В прошлом году правительство выплатило всем жителям этого специального административного района по 10 тыс. гонконгских долларов (почти 1,3 тыс. долларов США) наличными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».