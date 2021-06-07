«Рецепт выхода из ступора - начни с себя» 7.06.2021, 14:15

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Фото: AFP

Белорусам нужна ваша помощь, медики, водители, рабочие.

Кажется, некоторые из нас сейчас похожи на зайца, а ведь известны случаи, когда тот же заяц мощным ударом задних лап вспарывал брюхо хищнику, пишет телеграм-канал «Менск разам».

Ощущение беззащитности затапливает многих, все кажется бессмысленным. Поток негативных новостей заставляет наращивать броню, закрываться от негатива.

И лейтмотивом: "А что я могу сделать один?" Вот если все выйдут... Все не вышли даже в августе. Все не выйдут никогда. Всегда начинают самые смелые. Всегда есть кто-то впереди.

Агрессия и отчаяние накапливаются так, что неминуемо будет взрыв. Это как котёл. Давление пара превышает определённую отметку, и рвется железо.

Нужно быть готовыми к моменту, когда напряжение превысит страх и усталость. Нужно прорабатывать план. Нельзя действовать только на инстинктах, мы же люди.

Для всех сейчас в этом найдется работа. Каждый может помочь. Накопленный за 10 месяцев опыт никуда не делся. Но есть и люди, которые последние полгода просто ждут. Ждут и обмирают от страха.

Этот страх и беспомощность так привычны, что мы не замечаем, что стало нормой смотреть по сторонам на выходе из подъезда. А когда слышим крик или видим, как задерживают человека первая мысль — "Не мой ли?" Сын, дочь, друг...

Так думают все. «Ябатьки» и те, кого не касается, те, кто борется и те, кто сдался, те, кто ждет лучших времён. Каждый из нас, слыша крик думает вот это. "А вдруг мой?" Так по разные ли мы стороны баррикад? Кто на той стороне?

Режим умело подогревает эти страхи. Задержания сейчас абсолютно бессистемны. Берут просто тех, кто был активен. Им не нужны доказательства. Им нужен ваш страх.

Он вводит в ступор и не дает думать. Но мы можем это делать.

Нам нужна ваша помощь, медики. Вы можете проинструктировать людей.

Нам нужна ваша помощь, водители. Вы знаете дороги. Вы многое видите.

Нам нужна ваша помощь, рабочие. Вы можете рассказать о людях и о том, что у вас происходит.

Нам нужна помощь каждого.

И мы знаем рецепт выхода из ступора. Начни с себя. Тебе не нужен лидер и пастух. Ты не заяц и не баран. Ты — человек разумный.

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