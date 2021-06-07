Россия вышла из международного Договора по открытому небу 3 7.06.2021, 14:20

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В прошлом году договор денонсировали США, объясняя это длительными нарушениями со стороны Кремля.

Россия официально отказалась от заключенного ею Договора по открытому небу (ДОН) - сделки, позволяющей ей проводить наблюдательные полеты над территориями других стран, а другим странам - над территорией России, пишет unian.net.

Соответствующий закон в понедельник, 7 июня, подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", - говорится в документе.

Что такое Договор по открытому небу

Договор по открытому небу - The Treaty on Open Skies - это международный договор, предусматривающий установление "режима открытого неба", то есть возможность совершать наблюдательные полеты стран-участниц над территориями друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.

На 2017 год участниками договора были 34 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.

Они взяли на себя обязательство предоставлять возможности проводить наблюдательные полеты над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот.

Выход США из Договора по открытому небу

В мае 2020 года на тот момент президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ДОН. По его словам, Россия нарушала положения договора. 22 ноября США официально вышли из Договора.

В январе 2021-го Россия также заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН.

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