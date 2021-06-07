У России нет лозунга 5 Роман Шрайк

7.06.2021, 14:47

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Разве что — «она утонула».

Сборная России тоже хотела бы играть в форме с контурами своей страны. Но им нельзя – их представления о собственных границах неприемлемы за пределами России.

Сборная России хотела бы выступать на Олимпиаде с собственным флагом. Но им нельзя – из-за повального ширяния допингом российские спортсмены не могут использовать флаг.

Сборная России хотела бы на чемпионатах мира выступать под названием "Сборная России". Но и это им не позволено – только под аббревиатурой "ОКР".

Сборная России хотела бы использовать собственный лозунг. Но у России нет лозунга. Разве что – "она утонула".

Роман Шрайк, "Фейсбук"

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