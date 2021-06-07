Как белорусы поддержали пенсионерку из Речицы Людмилу Хлусевич

Как белорусы поддержали пенсионерку из Речицы Людмилу Хлусевич3
- 7.06.2021, 14:58
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Сила солидарности!
Пенсионерка из Речицы Людмила Хлусевич была в отчаянии после заведённого на неё уголовного дела за «оскорбление» карателя в социальных сетях. Белорусы не остались равнодушными и поддержали женщину: присылали письма, приезжали в гости и привозили угощения. Женщина обрела новых друзей со всей Беларуси.
Людмила прислала телеграм-каналу «Менск Разам» письмо-благодарность для всех, кто её поддержал.
- Добрый день, дорогие белорусы! Я получила много писем от вас. Меня даже приглашали приехать в гости! Огромное вам спасибо за поддержку и неравнодушие. Я такая счастливая, что не осталась одна со своей бедой, которая длилась 5 месяцев. Я думала не выдержу прессинг и давление со стороны властей. Мне очень помогают ваши письма выстоять и сохранять оптимизм. Много хороших людей стали для меня родными! Вы даёте мне силы жить!
Жыве Беларусь!