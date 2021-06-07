В августе экс-глава Федерации легкой атлетики Девятовский оказался на Окрестина

В августе экс-глава Федерации легкой атлетики Девятовский оказался на Окрестина6
- 7.06.2021, 15:22
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После этого он выступил с критикой режима.
Экс-председатель Федерации легкой атлетики, экс-«депутат» Вадим Девятовский оказался в августе на Окрестина. Об этом сообщает «Трибуна».
Вадим Девятовский вместе со своим братом Олегом, который ранее был главным тренером национальной сборной Беларуси по водным лыжам, в один из дней после выборов были в кафе в центре Минска. В этот момент в том районе оказались силовики, которые задерживали людей, прячущихся в кафе. Под «раздачу» попали и Девятовские, которые не принимали участие в протестах. Братьев доставили на Окрестина. Что именно они там пережили, достоверно неизвестно.
Вскоре Девятовских отпустили без составления протоколов. Однако именно после этого происшествия Олег Девятовский попытался перерезать себе вены и был госпитализирован в критическом состоянии. Утром 21 августа Вадим Девятовский узнал о произошедшем и пережил нервный срыв, попав в РНПЦ психического здоровья в Новинках.
Напомним, до этого он сделал резонансную запись в Facebook с критикой Лукашенко в «Фейсбуке».