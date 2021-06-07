закрыть
7 июня 2021, понедельник, 18:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В августе экс-глава Федерации легкой атлетики Девятовский оказался на Окрестина

6
  • 7.06.2021, 15:22
  • 7,134
В августе экс-глава Федерации легкой атлетики Девятовский оказался на Окрестина
Вадим Девятовский

После этого он выступил с критикой режима.

Экс-председатель Федерации легкой атлетики, экс-«депутат» Вадим Девятовский оказался в августе на Окрестина. Об этом сообщает «Трибуна».

Вадим Девятовский вместе со своим братом Олегом, который ранее был главным тренером национальной сборной Беларуси по водным лыжам, в один из дней после выборов были в кафе в центре Минска. В этот момент в том районе оказались силовики, которые задерживали людей, прячущихся в кафе. Под «раздачу» попали и Девятовские, которые не принимали участие в протестах. Братьев доставили на Окрестина. Что именно они там пережили, достоверно неизвестно.

Вскоре Девятовских отпустили без составления протоколов. Однако именно после этого происшествия Олег Девятовский попытался перерезать себе вены и был госпитализирован в критическом состоянии. Утром 21 августа Вадим Девятовский узнал о произошедшем и пережил нервный срыв, попав в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

Напомним, до этого он сделал резонансную запись в Facebook с критикой Лукашенко в «Фейсбуке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович