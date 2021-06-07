Зеленский: Каждый украинский ребенок будет получать процент от добычи недр 13 7.06.2021, 15:27

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Эти средства можно будет использовать на образование.

В будущем украинцы смогут получать процент от использования недр. Об этом 7 июня на форуме "Украина 30" сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "Гордон".

"Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, среди прочего, были основой для внедрения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти средства на образование, на обучение в Украине", – сказал он.

Президент отметил, что долгое время использование недр ассоциировалось "исключительно с коррупцией и незаконной добычей", но нынешняя власть пытается изменить ситуацию.

В этом контексте он упомянул деятельность Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"По решению СНБО начался полный аудит всех недр и их пользователей, в частности, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых, как говорят в народе, "спящих" лицензий. Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на добычу недр сегодня можно приобрести на открытом аукционе", – объяснил Зеленский.

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