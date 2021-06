Миллиардер Джефф Безос решил отправиться в космос и назвал дату полета 3 7.06.2021, 15:45

Он намерен отправиться в полет вместе со своим младшим братом.

Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что 20 июля отправится в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. По словам Безоса, вместе с ним в космос полетит его младший брат Марк Безос, пишет РБК.

«С тех пор как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение вместе с моим лучшим другом», — написал Безос на своей странице в сети Instagram.

«Увидеть Землю из космоса, значит, измениться. Изменить свое отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля. Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь», — добавил Безос.

О том, что 20 июля на корабле New Shepard отправятся в космос Джефф и Марк Безосы, объявила 7 июня и компания Blue Origin. На сайте компании продолжается аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос вместе с одним из богатейших людей планеты (Forbes в реальном времени оценивает состояние Безоса в $186,2 млрд). По данным Blue Origin, на данный момент участие в аукционе приняли около 6 тыс. человек из 143 стран мира, лидирует пока ставка в $2,8 млн.

Корабль New Shepard назван в честь астронавта Алана Шепарда, совершившего в 1961 году суборбитальный полет и ставшего первым американцем в космосе. New Shepard также предназначен для суборбитальных полетов. На 20 июля намечен первый полет New Shepard с экипажем из шести человек, до этого корабль стартовал в автоматическом режиме 15 раз, поднимаясь над землей на высоту более 100 км, где, как считается, проходит так называемая линия Кармана, разделяющая атмосферу и космос.

Безос, основавший в 1994 году Amazon, намерен покинуть пост главы компании 5 июля 2021 года. Таким образом, в космос он отправится через две недели после отставки. В последние годы основатель Amazon неоднократно становился лидером списков самых богатых людей мира от Forbes, но сейчас занимает в нем второе место, пропустив вперед французского миллиардера Бернара Арно, чье состояние Forbes оценивает в $191,5 млрд. А вот в рейтинге миллиардеров от Bloomberg Безос и сейчас первый — по оценке агентства, его состояние составляет $187 млрд, тогда как у Арно только $172 млрд.

Остаться одним из богатейших людей мира Безосу не помешал даже развод с Маккензи, на которой тот женился еще в 1993 году.

