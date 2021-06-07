Как белорусов эвакуировали из Туниса и почему не забирают туристов с Кипра 2 7.06.2021, 16:21

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иллюстрационное фото charter97.org

Почти 8 тысяч километров пришлось преодолеть спецрейсу.

Ночью 7 июня из Туниса в Минск прибыл очередной эвакуационный рейс, который доставил белорусских отдыхающих. Напомним, они не смогли вовремя вылететь на родину из-за закрытия для «Белавиа» воздушного пространства после скандальной посадки рейса Ryanair, пишет kp.by.

Нынешний, третий эвакуационный рейс из Туниса доставил в Минск больше 200 пассажиров и стал последним - все белорусы уже вернулись из этой страны. Почти 8 тысяч километров пришлось преодолеть спецрейсу, который длился около 7 часов. Лететь пришлось через Египет с дозаправкой Турции, а затем - через Россию в обход Украины.

В целом, уже сотни белорусов эвакуировали из Туниса, Албании и Черногории. По-прежнему около 90 человек ожидают отправку домой с Кипра. Технически белорусская сторона готова обеспечить возвращение отдыхающих - идут переговоры с властями острова, которые пока не дают соответствующего разрешения.

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