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На неделе будет до +27°С

  • 7.06.2021, 17:33
На неделе будет до +27°С

Прогноз погоды по стране на 8-10 июня.

8 июня погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, пишет pogoda.by.

В дневные часы по востоку при грозах местами прогнозируются град и сильные ливни. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, в дневные часы по востоку местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

9-10 июня сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность.

9 июня ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +20..+27°С.

10 июня ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +19..+26°С.

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