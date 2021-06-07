Премьер Литвы: Успех Украины, Грузии и Молдовы с евроатлантической интеграцией - самая большая угроза для Путина 7.06.2021, 17:42

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс отметил, что успех трех стран вдохновит белорусов и россиян.

Президент РФ Путин стремится не допустить интеграции в ЕС и НАТО Украины, Грузии и Молдовы, потому что успех этих стран покажет пример россиянам и будет угрожать автократическому режиму в стране. Такое мнение высказал премьер-министр Литвы и депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс во время пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference, пишет zn.ua.

"Демократические преобразования в странах восточного партнерства - это важный вызов не только для самих стран, Украины, Грузии и Молдовы, а и для всего ЕС, всего европейского континента. Поскольку распространение демократических ценностей является одной из главных предпосылок стабильности, безопасности и мира на европейском континенте на долгое время", - заявил Кубилюс.

По его словам, в случае Украины, Грузии и Молдовы, вызовы по членству в ЕС и НАТО значительно больше, чем были у других стран. Кубилюс объяснил это тем, что сейчас Россия выражает свой сопротивление членству указанных стран кардинально иначе, чем она это делала в 90-х годах прошлого века.

"Украина, Грузия, Молдова несмотря на проблемы, коррупцию, олигархов, влияние Кремля, даже несмотря на войну на Востоке Украины, сделали хороший прогресс. Поэтому верю, что им удастся стать целыми демократиями. У них есть очень важная задача. Они являются примером для других обществ, таких как белорусский, русский народ, как им приблизиться к демократии в своих странах", - добавил Кубилюс.

Он назвал эту задачу сложной и трагической. Но, по словам Кубилюса, правда на стороне демократии.

"Как я понимаю, президенту Путину не нравится интеграция в ЕС стран Восточного партнерства. Потому что это будет спеху для Украины, Грузии и Молдовы. А их успех вдохновит русский народ. Путин понимает, что это является наибольшей опасностью для его собственного автократического режима. Насколько я понимаю, его стратегия заключается не столько в том, чтобы захватить новые территории, хотя он и оккупировал Крым и Восток Украины. Его основная цель, я думаю, не допустить интеграции Украины, Грузии, Молдовы и объединения с ЕС. Потому что если так будет продолжаться, и этого будет хотеть Украина, Грузия, Молдова и ЕС, то это будет потрясающий успех стран. И Россия видит в этом опасности для режима. Потому что тогда русский народ начнет стремиться к подобному, - добавил Кубилюс.

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