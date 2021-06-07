Кому в Минске отключат горячую воду на этой неделе 7.06.2021, 17:45

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Стартует вторая неделя лета, а с ней новые испытания теплосетей и минчан. Во избежание неприятных сюрпризов советуем свериться с графиком, пишет «Онлайнер». Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.

С 8 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

2-й пер. Багратиона, 28, 30, 32;

Авангардная, 43, 45, 46, 47, 48а; 49, 51, 52, 52а; 54;

Багратиона, 69, 71, 73, 73а;

Дзержинского пр., 83/16; 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 129, 131, 125, 125а; 127;

Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

Есенина, 3, к.1, 2; 4, 6, 6А; 6, к. 1, 2, 3, 4; 8, 10, 12А; 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Запорожская, 22, 24А; 26, 32, 34, 36, 38, 40;

Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8а; 10, 12, 14;

Каролинский пр-д, 1, 5;

Космонавтов, 3, к. 1—6; 5, к. 1, 2; 5А; 7, к. 1, 2; 9, к. 1, 2; 11, 13, к. 1, 2; 15, к. 1, 2; 17, 19, 21; 23, к. 1, 2; 23, к. 3; 25, 27;

Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а; 51, 53, 55;

Некрашевича, 6, 8, 10, 12;

Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;

Филимонова, 3, 3/2; 5/1; 7, 7а, б; 10, 14;

Чюрлениса, 1, 2а; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 24, 26;

Я. Чечота, 2, 2а; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Авангардная, 42, 56а, 58, 59, 60; 61, к. 1, 2; 61, к. 3;

Аннаева, 49, 67, 69, 84; 84, к. 7;

Багратиона, 55а, 56, 62, 64, 67, 70, 85;

Багратиона, 2-й пер. 17, 18а, 19, 20, 34, 42;

Жилуновича, 1а;

Запорожская, 2, 4, 28;

Запорожский 3-й пер., 9;

Казинца, 52а;

Каролинская, 2;

Коллективный проезд, 8;

Передовая, 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а;

Семашко, 17а;

Столетова, 1, 1а;

Товарищеский пер., 2а;

Уральская, 41;

Филимонова, 8, 12; 13, к. 1, 2; 14.

C 9 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

1-й пер. Окрестина, 36, 36а; 38;

Бельского, 39, к. 1, 2, 3; 41, 60;

Волоха, 45, 47, 49, 51;

Гурского, 21, к. 1, 2; 23, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а; 45;

К. Либкнехта, 112;

Киреенко, 1, 3, 5, 5б; 7;

Кулибина, 9, 11;

Лермонтова, 43, 45, 49;

Одоевского, 52, 52а; 54;

Пономаренко, 58, 58а; 60, 62;

Прилукская, 48, 50, 60.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Бельского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69;

Бетонный проезд, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 33;

Волоха, 53—59, 53а, 53б;

Глаголева, 11, 11а, 15, 17, 37, 39, 39а, 41, 42;

Гурского, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 56;

Жукова пр., 3;

Дунина Марцинкевича, 1; 2к. 1, 2; 4, к. 1, 2; 6, к. 1, 2; 8, 11;

Карла Либкнехта, 114—122, 128, 128в, 130;

Карпова, 12, 16;

Короткий 3-й пер., 5;

Одоевского, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; 46 к. 1, 2; 48, 48а, 50, 54а, 56, 93, 95, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 113, 115а, 115б, 115в;

Пономаренко, 3, 5, 9, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 35а, 43, 52, 54, 56;

Прилукская, 42, 44;

Прилукский 2-й пер., 3, 5, 7, 7а, 8, 9;

Притыцкого, 27, 35, 47а;

Пушкина, 31, к. 1, 2; 33;

Р. Люксембург, 205;

Тышкевичей, 1;

Харьковская, 71, 73, 75;

Я. Мавра, 1, 1а, 3, 5, 10а, 12, 14; 16к. 1, 2; 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 49а, 51, 53, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68.

С 10 июня:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

А. Гаруна, 1, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

Аладовых, 5, 7, 11а, 11б, 11в; 15, 17;

Голубка, 10, 12, 14;

Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22;

Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

Казимировская, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 21А; 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Камайская, 18, 20;

Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 45, 47, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118;

Колесникова, 1, 3, 3а; 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 17б; 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 45А-2; 47, 49;

Кунцевщина, 2А; 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20А; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48;

Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а; 23, 25, 27, 29, 31/2, 31/3; 33/1, 33/2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24;

Лобанка, 4, 12, 14, 109б;

Люцинская, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1; 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Масюковщина, 2а;

Матусевича, 50, 52, 53, 53а; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84;

Налибокская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46;

Неманская, 2, 3, 3а; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85;

Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 158а; 160, 160б;

Ратомская, 2, 2А; 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 50, 52;

Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Голубка, 2, 3;

Каменногорская, 11;

Колесникова, 4, 10, 38;

Лещинского, 31, к.1;

Матусевича, 35г, 86, 88, 90,

Налибокская, 1;

Притыцкого, 156.

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