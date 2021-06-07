Владельцы криптовалюты создали сайт для оценки ущерба от твитов Маска 6 7.06.2021, 18:13

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Высказывания Маска не раз ставали причиной обвала криптовалют.

В сети появился сайт elonometer.com, пользователи которого смогут отследить размер ущерба, нанесенного рынку криптовалюты твитами американского предпринимателя и основателя компании Tesla Илона Маска.

Команда ElonOMeter изучает, как высказывания основателя Tesla и SpaceX влияют на цены криптовалюты.

На сайте представлены все твиты Маска с января 2021 года, которые оказали влияние на криптовалютний рынок. Сайт обновляется вслед за каждым новым твитом миллиардера.

Также сайт имеет своеобразный счетчик под названием "Илон-о-метр": он показывает "уровень настроения" Маска от 0 до 100%. Сейчас счетчик стоит на отметке 25%. По мнению авторов проекта, это говорит о "жадности" Маска и его стремлении опустить криптовалютний рынок.

"Поведение на криптовалютном рынке очень эмоциональное. Илон Маск – вероятно, самая влиятельная личность в криптовалютной вселенной. И его твиты оказывают прямое, мгновенное разрушительное воздействие на рынки, какими бы они ни были. Если вы будете следить за настроениями Илона, это поможет вам изучить влияние Илона в прошлом и принять правильное решение", – заявляют создатели сайта.

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