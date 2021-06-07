Вместе выстоим! Maria Bidula

7.06.2021, 18:18

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Мы делимся верой с политзаключенными, они – с нами!

От Евгения Афнагеля получила письмо в конце мая. Оно от 16 мая. Женя писал, что в будни с утра и почти до вечера в суде и нет времени отвечать, поэтому пишет в выходные. Наверное, с чтением у тех, кого перевели для суда в Могилёв, не густо – Евгений пишет, что мои длинные письма перечитывал несколько раз. Он написал тоже много и закончил письмо тем, что завтра продолжит писать, но за прошедшие две недели больше ничего от него не пришло.

За это время суд закончился, 25 мая огласили приговор – Евгению присудили 7 лет. На следующий день после суда у него было свидание с женой Катей. В интервью Катя рассказывает о будущих планах на кругосветное путешествие. А в письме Женя пишет: «В какой-то момент, примерно лет 10 назад, мы с тогда еще моей будущей женой решили, что впечатления и воспоминания об интересных местах, людях, странах – это то, на что, действительно, можно потратить и время и деньги, и начали много путешествовать. Еще 2 причины: мы жили в Варшаве, откуда летают лоукосты, а Катя, моя жена, умеет найти настолько дешёвые билеты, что, бывает, дорога из аэропорта в город и обратно обходится дороже, чем перелет :)» И Женя очень интересно рассказал о поездке в Марокко. «Мы всегда стараемся полностью «влиться в местную среду» - никогда не ездим по путевкам, всегда стараемся предварительно изучить страну, познакомиться с её жителями». Меня так впечатлил рассказ Жени про поездку в Сахару: поездка на верблюдах, ночёвка в шатре у бедуинов, барханы, восход солнца над пустыней! Женя пишет очень грамотно и интересно! Думаю, когда их кругосветное путешествие состоится, он обязательно напишет об этом книгу и это будет бестселлер!

Ещё в прошлых письмах мы обсуждали историю Заславля. И Женя продолжил разговор про «Замэчек» - городище, где был основан Заславль. Он пишет: «Было бы здорово, если бы когда-нибудь именно там, где был основан Заславль, получилось хотя бы приблизительно восстановить деревянную крепость, по-моему, на каких-то рисунках или гравюрах она была, ведь это – начало нашей истории».

Получила я это письмо и вспомнила, что у меня был набор открыток с Заславлем и был там этот рисунок деревянной крепости. Но все открытки, которые были в доме, я давно уже разослала политзаключенным. И помню, что ещё сомневалась, кому отправить эту крепость, кому она может быть интересна. А вот теперь, когда есть нужный адресат, открытки уже нет. Взгрустнула, но пошла на почту. Там выяснилось, что это была лимитированная серия, выпущенная к Дню письменности, который был в Заславле уже более 10 лет назад. Такие открытки уже не продаются. Но девушки выслушали, для кого и почему они нужны и искали. И нашли! Привезли откуда-то какие-то чуть ли не списанные по смешной цене 62 копейки за 10 открыток.

Там же на почте, когда я пришла забирать эти открытки, произошел другой случай. У нас новая почтальонша. Она столкнулась со мной в дверях. «Вы, - говорит, дом такой-то, квартира такая-то?!» - «Да!» - «Вам письмо!». И вручает мне письмо от политзаключенной Марии, которой я писала, но ответа пока не получала. Я смотрю внимательнее и обнаруживаю, что это письмо не мне! По адресу с таким же домом и квартирой, но в другом микрорайоне живет девушка, которой тоже приходит много ответов от политзаключенных – это мы уже потом с почтальонами уточнили, когда я поняла ошибку! «Много людей пишет» - порадовали меня на почте!

Эх, и сидит людей много. Пишите им! Не откладывайте! «не знаю что писать, не умею» - это отговорки.

Вот напишите Евгению, где были, в каких экзотических местах – вдруг ему эта информация пригодится для планирования его путешествия. Или расскажите о своих домашних питомцах.

Стыдно жить обычной жизнью, когда парни и девушки столько месяцев там. Написать письмо – не такой уже большой подвиг! Нет сил на письмо – пошлите открытку! На два предложения слов найти не сложно! И потом, когда получите ответ, увидите, как это важно. Мы делимся верой с ними, они – с нами! Вместе выстоим!

Афнагель Евгений Игоревич

Г. Могилёв, 212011

Ул. Крупской, 99А,

Тюрьма №4

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