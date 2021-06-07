Рой пчел остановил колесо обозрения в минском парке Горького
- 7.06.2021, 19:05
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Видеофакт.
Рой пчел остановил колесо обозрения в минском парке Горького. Как сообщает minsknews.by, он прилетел в воскресенье, когда в парке было много людей. Колесо остановили за пять часов до закрытия аттракциона, чтобы не пострадали посетители.
Поскольку в понедельник в парке выходной день, его сотрудники и спасатели решили сберечь насекомых и дали им время самим покинуть колесо обозрения. Уже утром большая часть роя пчел улетела — осталась буквально его треть. Если же пчелы останутся, ими будут заниматься сотрудники МЧС.
Ранее в работу аттракционов в Минске насекомые уже вмешивались, но это были осы и шершни. Пчелы отметились впервые за последние годы.