Рой пчел остановил колесо обозрения в минском парке Горького 7.06.2021, 19:05

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Видеофакт.

Рой пчел остановил колесо обозрения в минском парке Горького. Как сообщает minsknews.by, он прилетел в воскресенье, когда в парке было много людей. Колесо остановили за пять часов до закрытия аттракциона, чтобы не пострадали посетители.

Поскольку в понедельник в парке выходной день, его сотрудники и спасатели решили сберечь насекомых и дали им время самим покинуть колесо обозрения. Уже утром большая часть роя пчел улетела — осталась буквально его треть. Если же пчелы останутся, ими будут заниматься сотрудники МЧС.

Ранее в работу аттракционов в Минске насекомые уже вмешивались, но это были осы и шершни. Пчелы отметились впервые за последние годы.

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