В Беларуси могут отменить запрет на выезд наземным транспортом 3 7.06.2021, 20:04

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Иллюстрационное фото: newsgomel.by

Граждане Беларуси не могут выехать из страны через наземные пункты пропуска с 21 декабря 2020 года.

В Беларуси могут отменить запрет на выезд наземным транспортом. Минздрав якобы уже подготовил соответствующие изменения в постановление № 705 от 7 декабря 2020-го, которое ограничивает въезд и выезд из нашей страны. Их должно утвердить правительство, сообщает officelife.media со ссылкой на "информированный источник в госорганах".

Граждане Беларуси не могут выехать из страны через наземные пункты пропуска с 21 декабря 2020 года. Правительство объяснило временный запрет на выезд намерениям предотвратить распространение COVID-19. Но белорусы сразу начали искать политические причины.

Упомянутый источник сообщил, что "с высокой степенью вероятности" до июля 2021-го Беларусь отменит требование о 10-дневной самоизоляции иностранцев по их прибытию в нашу страну. Единственное условие — человек должен быть вакцинирован от коронавируса любой вакциной.

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