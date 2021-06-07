США предупредили о возвращении санкций против строителей «Северного потока-2» 1 7.06.2021, 20:17

Санкции вернутся, если РФ захочет использовать новый газопровод для давления на другие страны.

Вашингтон может отозвать исключение из санкций США для Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», — сказал Блинкен.

Он пояснил, что строительство трубопровода является «свершившимся фактом», а введение санкций против компании могло «отравить» Вашингтону отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров.

«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать., чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», — сообщил Блинкен.

По его словам, необходимо заранее договориться с Германией о действиях в том случае, если Россия захочет использовать «Северный поток- 2» для давления на какие-либо страны.

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