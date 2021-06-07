Белорусский тренер возглавил клуб второй Бундеслиги
- 7.06.2021, 20:47
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Контракт рассчитан до 2024 года.
Немецкий клуб второй бундеслиги «Эрцгебирге» сообщил о назначении белоруса Алексея Шпилевского на пост главного тренера.
Контракт рассчитан до 2024 года, передает nn.by.
В предыдущем сезоне «Эрцгебирге» занял 12-е место во второй бундеслиге.
«Эрцгебирге» (город Ауэ-Бад-Шлема, округ Хемниц, Саксония) во времена ГДР назывался «Висмут» и трижды в 1950-х выигрывал чемпионат ГДР.
Алексей Шпилевский родился в 1988 году в Минске, он сын известного футбольного агента Николая Шпилевского. С детства жил в Германии. Тренировал детские команды «Штутгарта» и «Лейпцига». Несколько месяцев был главным тренером брестского «Динамо» (как раз тогда в Брест приехал Марадона)
В ноябре 2018 года Шпилевский возглавил «Кайрат» и привел его в 2020 году к золотым медалям чемпионата Казахстана.